Enem 2017: número de inscritos na Bahia sofre redução de 26,2%

A Bahia registrou uma redução de 26,2% no número de inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio 2017, em relação ao ano passado. Segundo informações do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 490.233 pessoas de 160 municípios baianos vão realizar as provas, que serão aplicadas no próximo domingo, 5, e no dia 12 de novembro.

Este número representa 7,2% do total de 6.731.203 inscritos no país e está bem abaixo das 664.698 pessoas que participaram do exame no estado em 2016. A redução, segundo o Inep, é consequência do Enem ter deixado de certificar o Ensino Médio, tarefa que voltou ao Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja).

Nesta terça-feira, 31, cerca de dois mil candidatos participam da Mega Revisão Enem FTC, que acontece das 16h às 21h, no espaço de eventos da Faculdade de Tecnologia e Ciências, na avenida Paralela.

Com o apoio do Grupo A TARDE - que publicou um caderno especial do Enem 2017 no Jornal A TARDE desta terça, exclusivo para assinantes -, o aulão gratuito tem como objetivo testar os conhecimentos dos estudantes a partir de conteúdos de revisão exclusivos para o exame. Os interessados devem fazer a inscrição pelo hotsite enem2017.ftc.br.

Perfil dos participantes

Na Bahia, 21,2% dos participantes são pagantes; 60,9% foram isentos do pagamento da taxa de inscrição em função da Lei ou do Decreto; e 17,9% obtiveram a gratuidade automática por estarem concluindo o Ensino Médio na rede pública em 2017. Em relação à situação de ensino; 69,9% já concluiu o Ensino Médio; 21% é concluinte este ano; e 8% concluirá após 2017 (treineiros). Do total de participantes da Bahia, 62,1% são mulheres e 37,9% são homens.

Foram aprovados 2.240 atendimentos especializados na Bahia. A maioria dos casos é de deficiência física, baixa visão e déficit de atenção. Serão usados 4.391 recursos de acessibilidade, sendo 77 videoprovas traduzidas em Libras, novidade desta edição. Também serão 1.184 atendimentos específicos, 51,4% para lactantes. O estado teve 31 solicitações aprovadas para atendimento pelo nome social, 11 na capital.

Participantes por faixa etária

Menor que 16 – 7.982

Igual a 16 – 22.123

Igual a 17 – 52.034

Igual a 18 – 59.672

Igual a 19 – 49.952

Igual a 20 – 41.681

De 21 a 30 – 174.495

De 31 a 59 – 81.259

Maior ou igual a 60 – 1.035

