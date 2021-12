Enem 2015: trânsito e horário são alvos de atenção

Leandro Amorim, de 21 anos, sonhava utilizar a nota no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2014 para ingressar em uma universidade pública e cursar engenharia. Devido a congestionamentos, ele chegou dois minutos atrasado ao local da prova - Colégio Central (Nazaré) - e teve o sonho adiado.

Este ano, Leandro não fará o exame, pois está dedicando-se a um curso técnico em instituição privada: "No ano que vem ou no seguinte, faço o Enem para tentar um curso superior". Mas o que lhe aconteceu, no ano passado, serve de alerta para milhares de candidatos que farão provas nos próximos sábado e domingo.

Diante da possibilidade de enfrentar engarrafamentos, eles não devem sair de casa para os locais do exame em cima da hora. Para evitar transtornos, também devem ficar atentos aos pontos mais complicados no trânsito da capital - locais com maior concentração de estudantes.

Segundo a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador), dez pontos da capital devem apresentar maior volume de tráfego e, por isso, terão fiscalização reforçada.

Os pontos citados pelo órgão são: avenidas Pinto de Aguiar (Universidade Católica), Joana Angélica (Colégio Central), Bonocô (Colégio João Pedro dos Santos), Oscar Pontes, além dos bairros da Federação (Politécnica), Barbalho, Brotas (Av. Dom João VI), Cabula (Uneb e escolas na rua Silveira Martins), Liberdade e Itapuã.

Nos dias de provas, o órgão fará operação especial de controle do tráfego e de fiscalização do estacionamento irregular nos principais corredores da cidade.

A Transalvador ainda informou que, no final de semana, por conta do exame, não haverá eventos com intervenções ou bloqueios do tráfego (como o projeto Ruas de Lazer, no Dique do Tororó, ou a Av. Magalhães Neto fechada para ciclismo), com o objetivo de não atrapalhar a fluidez do trânsito.

Também haverá um esquema diferenciado do transporte de ônibus, que deve ser divulgado nesta quinta-feira, 22. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), o plano especial seria definido em reunião, na tarde desta quarta, 21, com as empresas que operam o sistema.

É preciso ter atenção, também, em relação às obras que estão sendo realizadas em Salvador, o que pode gerar congestionamentos.

Intervenções em andamento no Rio Vermelho, por exemplo, estão afetando o trânsito. Então, caso o itinerário previsto tenha o bairro como passagem ou destino, o candidato deve se antecipar para evitar atrasos. Obras do metrô, também, estão interferindo no tráfego da Av. ACM. Portanto, quem for passar por esta via deve sair mais cedo de casa.

Horário de verão

Candidatos devem prestar atenção, ainda, ao início das provas na Bahia, onde não há horário de verão. No cartão online, é informado que a abertura dos portões será às 12h e o fechamento, às 13h - horário de Brasília.

Na Bahia, os portões serão abertos às 11h e fechados ao meio-dia, com início das provas previsto para as 12h30. Alagoas, Ceará e Maranhão também vão seguir este horário.

Serão quatro provas objetivas, cada uma com 45 questões de múltipla escolha e uma prova de redação. No sábado, ciências humanas e suas tecnologias e de ciências da natureza e suas tecnologias, com duração de quatro horas e 30 minutos.

No domingo, linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e matemática e suas tecnologias, com duração de cinco horas e 30 minutos.

