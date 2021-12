Enem 2015 teve 743 estudantes eliminados, diz ministro

O ministro da Educação, Aloizio Mercante, informou que 743 estudantes foram eliminados da edição deste ano do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), sendo 364) no sábado, 24, e 376 neste domingo, 25. Há ainda três casos de publicação indevida das provas em redes sociais.



Em 2014, 1.519 alunos foram eliminados do exame enquanto, em 2013, o total de eliminações foi 1.522. Durante coletiva de imprensa, Mercadante destacou que o número de alunos eliminados este ano ainda pode aumentar, caso sejam identificadas novas irregularidades.



Segundo o ministro, há casos em que não será feita abertura de inquérito porque não há indício de crime, enquanto outros já estão sob investigação da Polícia Federal.



Para o ministro, a redução no número de candidatos eliminados em 2015 em relação às edições anteriores do Enem demonstra um aumento da cultura do respeito às regras.



Ainda de acordo com o balanço divulgado pela pasta, as provas deste ano registraram nove ocorrências médicas, sendo cinco ontem e quatro hoje. Entre elas está o caso de uma gestante que foi encaminhada ao hospital em trabalho de parto.

