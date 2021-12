Enem 2015: candidato deve ficar atento aos horários

Os mais de sete milhões de candidatos para o Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) estão em contagem regressiva para a realização das provas, que ocorrem nos próximos dias 24 e 25. Durante esta semana, o ideal é revisar os assuntos mais exigidos e observar os erros que estudantes cometeram em provas anteriores.

É bom também lembrar do horário de fechamento dos portões para não perder a oportunidade de fazer a prova. Nem todos os estados entraram no horário de verão, então fique atento, pois os portões se fecham de acordo com o horário de Brasília, que adiantou o relógio, ou seja, os estados que não estão no horário de verão devem atentar para o fuso.

Segundo o horário oficial de Brasília, que rege o as normas do Enem, os portões de acesso serão abertos às 12h e fecham uma hora depois, às 13h, quando não será mais permitida a entrada nos locais de prova.

Como a Bahia não aderiu o horário de verão, os candidatos devem chegar às 11 horas, um hora antes da oficial. Os portões serão fechados às 12 horas (13h de Brasília). A orientação do Inep é que os candidatos verifiquem, com antecedência, os locais onde farão as provas e que antes do dia do exame observem o caminho a ser feito.

Táticas

Em geral, os assuntos e matéria que o candidato menos domina são os que buscam estudar nos dias que antecedem o exame. Mas isso não é bom, segundo especialistas. O melhor é revisar os assuntos que mais domina e busquem resolver as provas passadas.

"Uma semana não é suficiente para aprender nada. Por isso o estudante deve saber usar melhor seu tempo e direcionar os esforços para aquilo que mais domina, assim ele evita cometer erros que podem tirar sua pontuação. O ideal é se concentrar nas provas anteriores, fazer os exercícios quantas vezes puder, mas sem se exigir de mais", orienta o professora de história do curso Ímpar, Ângela Ribeiro.

Para ela, ao eliminar os erros mais cometidos pelos estudantes, as chances de se realizar uma boa prova é muito maior. "Muita gente se concentra em apenas treinar. Isso é importante, mas se o candidato faz as provas passadas observando o que a maioria erra, melhor para ele que vai ficar mais esperto".

Nesses casos, ela enumera: interpretação dos infográficos, que muitos ignoram, é muito importante e pode ser a solução da questão; priorizar questões difíceis só atrapalha, faz perder tempo e pontuação, vá para questões simples e de seu conhecimento; calcule o tempo por questão, para isso, divida o número de minutos pelo número de questões. Reserve um tempo por questão para fazer a revisão.

Redação

Um dos grandes tormentos dos candidatos é a redação. Essa é outra prova que precisa de bastante atenção, especialmente para a interpretação do tema e organização de ideias.

De acordo o professor de língua portuguesa do Núcleo de Língua Portuguesa e Cultura, Zé Carlos Bastos, os erros mais comuns nessa prova são: usar linguagem coloquial, gírias; não construir intervenções que respeitem os direitos humanos; não fazer associação com outras áreas do conhecimento, não ser claro, usar poucos argumentos, entre outros equívocos.

"O texto deve ser feito com base em argumentos, o candidato deve defender a tese com boas argumentações. Não dá para fazer um texto apenas expositivo", enfatiza.

Assim, antes de iniciar a redação é bom organizar as ideias e interpretar o tema, buscar questionar sobre o assunto. Nas demais provas, o melhor é priorizar as mais fáceis e de maior conhecimento e depois partir para as mais difíceis, além de dividir o tempo corretamente para responder a todas as questões.

Revisão

A Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), em parceria com o Grupo Humanas - formado pelos professores Ricardo Carvalho, Zé Carlos Bastos e Yomar Seixas -, realiza uma revisão com os melhores professores de todas as disciplinas dos principais pré-vestibulares e escolas de ensino médio da Bahia.

A atividade que acontece no dia 22 de outubro, às 18h, no Espaço de Eventos da FTC Salvador (Av. Paralela), será na semana da avaliação do Enem e, portanto, a última oportunidade do candidato tirar todas as dúvidas em uma aula ao vivo e repleta de conteúdo. Inscrições são gratuitas por meio do hotsite enem2015.ftc.br ou ficha de inscrição distribuídas nas escolas.

