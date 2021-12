Enem 2014 terá 15 mil policiais militares na Bahia

Cerca de 15 mil policiais militares farão a segurança de alunos, professores e estabelecimentos baianos durante a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), marcadas para ser aplicadas nos dias 8 e 9 de novembro.

Este ano, cerca de 665 mil candidatos efetuaram inscrição para realizar o exame no estado. No ranking nacional, a Bahia ocupa o terceiro lugar em número de inscritos, ficando atrás apenas dos estados de São Paulo (1.324.486) e Minas Gerais (997.259).

Em 2013, o número de candidatos inscritos era de 543 mil e o efetivo empregado na segurança durante os dois dias de prova também foi de 15 mil policiais militares.

A corporação chegou a divulgar que haveria redução a cerca da metade do efetivo de 2013, porém, de acordo com o diretor do Departamento de Comunicação, coronel Gilson Santiago, houve "um engano" na divulgação dos números.

Ainda conforme o oficial, este ano o trabalho do esquema especial de policiamento terá início com a escolta das provas até as escolas.

Os policiais também vão estar presentes nos locais de aplicação do exame, assim como nos principais acessos. A PM-BA informou ainda que será intensificada a segurança em pontos de ônibus e estações.

De acordo com informações da corporação, o policiamento consistirá em radiopatrulhamento - rondas com viaturas - e em duplas a pé.

Para alunos, professores e funcionários envolvidos na aplicação do exame, a segurança durante a realização da prova é tão importante quanto o processo seletivo em si.

Candidata

Aluna do 3º ano do ensino médio, Vanessa Garcia da Silva, 17, reside no bairro da Ribeira e terá que se deslocar até o centro da cidade, onde vai realizar as provas. Além de se preocupar com o desempenho nas 180 questões, a jovem está apreensiva quanto ao acesso ao local.

"O primeiro dia de prova é mais tranquilo, porém no domingo as ruas estão mais vazias e, consequentemente, os pontos de ônibus também. Tenho medo de ser assaltada. Vou tentar sair de casa com o mínimo de objetos possíveis em mãos", afirmou.

A pedagoga Mariele Rebouças disse que a segurança do aluno é fundamental para um bom desempenho nas provas. "O estudante deve estar focado no conteúdo. Qualquer preocupação fora do exame pode interferir no rendimento. O ideal é que o caminho entre casa e local de prova seja tranquilo".

Contra fraudes

Além de preservar a segurança dos envolvidos na realização e aplicação da prova, a assessoria de comunicação do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informa que a atuação da Polícia Militar de cada estado é necessária para que sejam evitados casos de fraude.

No ano passado, 1.522 candidatos foram eliminados do Enem por conta de tentativas de fraude.

Todos eles foram excluídos do processo seletivo porque tentaram colar nas provas, desrespeitaram o edital ou foram pegos em atitudes ilegais, como a de usar ponto eletrônico no ato da prova.

