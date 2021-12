Encontro promovido por A TARDE debate educação na crise

Falar de crise já faz parte da rotina da maioria dos brasileiros. Procurar soluções de problemas para grandes e pequenas empresas é o desafio para os donos dos negócios. Mas o que fazer quando refletir sobre crise na educação?

Pensando nessa perspectiva, o Grupo A TARDE, em parceria com o programa A TARDE Educação, realizou nesta sexta-feira, 13, na Casa do Comércio o 3º Encontro de Articuladores do Programa - Educação em Tempos de Crise. A atividade foi mediada pela especialista em gestão de negócios, inovação e qualidade Lívia Fauaze.

"Participar de uma atividade como essa, desenvolvida por um grupo de comunicação para educadores, me trouxe um resultado muito positivo. É necessário a todo momento pensar em inovação dentro da educação, pois os expectadores das salas de aula são outros. É possível mostrar para nossos professores que é necessário fazer, mesmo com pouco recurso. É acreditar que é possível pensar em inovação nos modelos educacionais", disse Lívia.

Sintonia

Coordenadora do programa, Geórgia Oliveira aponta que a discussão veio na contramão da crise. "A ideia do encontro foi enxergar possibilidades de crescimento num momento como esse. É pensar criativamente num cenário nacional e mundial, alavancar ideias e crescer com elas. Levar para espaços de formação de educadores um processo onde as palavras-chave são criatividade, empreendedorismo e inovação", observou.

Braço social do Grupo A TARDE, o A TARDE Educação tem como proposta a formação de professores de municípios baianos por meio da lógica da educomunicação, onde os meios de comunicação tornam-se ferramentas aliadas nos processos educacionais.

Para a historiadora e articuladora do programa no município de Teofilândia Marleide Matos, o encontro possibilitou enxergar mais formas de inovação na sala de aula. "Levar o jornal para a sala tem dado entusiasmo também ao professor. Tem possibilitado agregar outras pedagogias, fazendo com que o trabalho se torne mais sensível às realidades e vivências dos alunos", afirma a também coordenadora de projetos.

