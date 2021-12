Encontro estudantil reúne ideias inovadoras

Uma vitrine para a expor experiências desenvolvidas por alunos e professores da rede estadual de ensino, durante o ano letivo de 2014, foi montada na Itaipava Arena Fonte Nova durante o 3º Encontro Estudantil Todas pela Escola, que foi realizado na última semana.



O principal palco do futebol na Bahia abriu espaço para projetos científicos, música, artes visuais, literatura, cinema, patrimônio, esportes e dança.

Por lá, segundo dados da Secretaria da Educação do Estado (SEC) - responsável pelo evento -, passaram cerca de 20 mil pessoas, entre estudantes da rede estadual e privada.



Os visitantes puderam conferir projetos criativos como o sabão ecológico, desenvolvido pelas alunas Jaqueline Correia, 19 anos, e Ione Amorim, 18, e a técnica de extrair açucar e álcool da melancia, desenvolvida por alunos do Alunos do Cetep do Extremo Sul, de Teixeira de Freitas, entre outros.



Preocupadas com o descarte incorreto do óleo de cozinha e os danos ao meio ambiente, as alunas do 3º ano do Colégio Estadual Presidente Medici, na cidade de Cândido Sales, misturaram o óleo com solda líquida para fazer sabão.



"Foram várias tentativas até chegarmos a formula ideal, que é muito simples. É só bater no liquidificador por cinco minutos e colocar em uma forma plástica. Ensinamos a formula em nossa cidade e já tem gente ganhado dinheiro com a venda", conta Jaqueline.



Gabriela Souza Gordilho, 13, aluna do 7º ano no Colégio (particular) Antônio Vieira, no Garcia, encantou-se com a galeria de artes visuais. Acompanhada de sua mãe, a assistente social Graziela Souza, 36, ela disse que ficou surpresa com o que viu.



"É inacreditável! As pinturas não perdem em nada para as obras de pintores famosos. Eles são muitos criativos".



Premiados



Com o projeto "Calculando o IMC (índice de massa corporal) Utilizando a Planilha Calc", os estudantes Wilgner Santos de Oliveira, 14, e Adriel Santos de Oliveira, 13, do Colégio Estadual Eduardo Bahiana, em Cajazeiras, foram premiados na feira de ciências e matemática.



Conforme Wilgner, que ganhou um tablet com o projeto, a planilha Calc, que é semelhante ao Excel, faz todo o cálculo, dispensando o uso da calculadora. "Medimos o IMC de todos os alunos da escola que estudo. Quem estava acima ou abaixo do peso ideal foram orientados a procurar um profissional", conta.



Orgulhosa, a professora de Wilgner e Adriel, Vânia Santos Leitão, 38, disse que a emoção em participar de um evento deste porte e, ao final, sair vencedor, não tem explicação. "Foi um trabalho desenvolvido em sala de aula. Como deu muito certo, sugeri aos alunos inscrever na feira. Só não contávamos com o prêmio", comemora



Perspectivas de futuro



Para o secretário da SEC, Osvaldo Barreto, "vivenciar o 3º Encontro Estudantil é compreender como os projetos de ciência, arte, esporte e cultura dinamizam o ambiente escolar e criam perspectivas de futuro para os jovens, criando novos horizontes e o desenvolvimento de práticas formativas e educativas, em suas distintas linguagens".



"O sentimento de pertencimento da escola pública aflora em todos os cantos do estádio. Estamos emocionados com a qualidade dos projetos apresentados e pelo comprometimento dos alunos. São jovens em iniciação científica, mas que já revelam um potencial imenso", constata o secretário.



Segundo a SEC, participaram do encontro estudantes das 1.385 escolas estaduais. Os alunos ficaram hospedados em hotéis e tiveram todas as despesas pagas pelo governo.

