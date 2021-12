Empresa financia viagem de professora baiana para Sorbonne

Após matéria publicada em A TARDE na edição do dia 24 do mês passado, a professora da rede estadual de ensino e doutoranda em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Federal da Bahia (Faced-Ufba) Josiane Climaco receberá apoio financeiro da rede paulistana de salões de beleza Laces and Hair para ir a um colóquio internacional de pedagogia em Sorbonne, na França.

A empresa de salões irá custear os R$ 10 mil necessários para viagem e hospedagem, além de despesas adicionais no local. Cris Dios, cosmetóloga e proprietária da Laces, esteve em Salvador para realizar uma palestra para dermatologistas, no último dia 23 e, no dia seguinte, leu a reportagem, se interessou pelo trabalho de Josiane e tomou a decisão de apoiar a pesquisadora para a viagem.

“Temos uma filosofia de trabalho pautada na preocupação com o lado social e na inclusão das minorias na sociedade. Dessa forma, nos identificamos bastante com o trabalho de Josiane”, diz a proprietária.

Josiane recebeu a notícia no dia seguinte por telefone. Na última quarta-feira, ela esteve em São Paulo para um encontro com a proprietária da empresa. “Nos conhecemos pessoalmente e, além disso, pude explicar com mais detalhes o trabalho de pesquisa que estou desenvolvendo e levando à Sorbonne”, conta a doutoranda, que viaja nesta quarta-feira, 6.

A autoria do trabalho "Por uma educação revolucionária para negros(as) em Salvador: a luta contra o golpe de uma educação reacionária" é dividida com a também professora Janete Suzart, doutoranda pelo Centro de Estudos Afro-Orientais (Ceao), da Ufba.

A pesquisa reforça a importância da Lei nº 10.639/ 03, responsável por determinar diretrizes à educação nacional no ensino da história e cultura africana, e da cultura e história indígena, que foi ampliada pela Lei nº 11.645/08.

Reconhecimento

Para Josiane, a oportunidade de apresentar o trabalho na França é um reconhecimento do trabalho desenvolvido. “Sabemos o quanto é complicado. Prova disso é que a própria Secretaria de Educação tem essa dificuldade de reconhecer, de dar visibilidade a trabalhos diferenciados”, avalia.

O colóquio “Pratiquer, (Se) Former (Aux), (Re) Penser Et Questionner Les Pédagogies Émancipatrices – Actualités & Débats” acontece entre os dias 8 e 9 deste mês e prestará homenagens ao reconhecido pedagogo brasileiro Paulo Freire.

Representatividade

Dos 76 trabalhos que serão apresentados no colóquio, apenas cinco são brasileiros. A pesquisa desenvolvida por Josiane e Janete foi a única selecionada nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.

Há 20 anos como professora da rede estadual, Josiane também trabalha com a formação de professores e leciona na Faculdade Maria Milza, em Governador Mangabeira.

Em 2014, ela recebeu o prêmio “Esporte Educacional” da Petrobras e, em 2015, o “Educar para a Igualdade Racial e de Gênero”, pelo Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades (Ceert). As premiações reconheceram a ação no Colégio Estadual Marcílio Dias, em São Tomé de Paripe (subúrbio), por meio do projeto A Educação Física e a Lei 10.639 – Articulando com as Matrizes Africanas através da Pedagogia Histórico-Crítica.

A atividade começou em 2010, priorizando as danças de matriz africana, e desde 2011 é dividida com a colega Márcia Lúcia dos Santos.

