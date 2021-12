Eleições de diretores e vice-diretores acontece em 399 escolas municipais

O processo eleitoral para escolha dos diretores e vice-diretores das unidades escolares municipais para o biênio 2020/2022 acontece nesta quinta-feira, 19, em 399 escolas.

De acordo com a Secretaria de Comunicação de Salvador (Secom), as eleições envolverão 150 mil votantes, entre alunos a partir de 12 anos regularmente frequentes, pai, mãe ou responsável legal dos estudantes menores de 18 anos, membros do magistério e servidores públicos em exercício na unidade de ensino.

A votação acontece das 8h às 18h em unidades com dois turnos de funcionamento e das 8h às 20h em unidades com três turnos. O resultado das eleições será publicado na próxima quarta-feira, 25. Já a nomeação dos diretores e vice-diretores eleitos ocorrerá no dia 3 de outubro e a posse no dia 10 de outubro.

adblock ativo