Educação é tema de nova série de A TARDE

Depois da série que traçou um panorama dos problemas relacionados à destinação de resíduos sólidos em municípios baianos, o Olhar Cidadão, projeto desenvolvido por A TARDE em 2019, mira agora a gestão dos recursos públicos na área de educação.

A proposta é verificar de que forma os municípios baianos estão aplicando as verbas destinadas ao transporte, merenda e material escolar na rede municipal. A reportagem vai mostrar, por exemplo, como anda a situação de ao menos dois municípios investigados na Operação Offerus.

Deflagrada há quase um ano pela Polícia Federal e Controladoria Geral da União (CGU), ela desarticulou um esquema de fraude em processos licitatórios e superfaturamento de recursos do Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar nos municípios de Alagoinhas, Casa Nova, Conde, Ipirá, Jequié e Pilão Arcado.

A série não se limita à operação, mas a utiliza como ponto de partida para traçar um cenário da situação em outras cidades.

O primeiro município visitado foi Pilão Arcado, que figura no noticiário por sucessivos desvios na área e mau desempenho nos índices de avaliação do Ministério da Educação.

Em 2011, alcançou apenas 3.2, o menor entre os municípios da Bahia de atribuição do Ministério Público Federal na região de Petrolina/Juazeiro.

Os resultados ruins no Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) levaram a cidade a ser objeto de audiência pública, realizada pelo Ministério Público Federal (MPF) em 2014, para debater razões e soluções para o problema. Na época, foram expedidas 14 recomendações objetivando garantir a educação de qualidade na cidade.

Antes e depois

Quase um ano após a Offerus e cinco após as recomendações expedidas pelo Ministério Público, como está a situação em Pilão Arcado? É o que mostra a primeira reportagem da série sobre educação. Nossa equipe passou quatro dias na cidade. Lá, ouviu a população, vereadores, alunos, visitou escolas e conferiu o estado do transporte escolar para ter um panorama do cenário na educação pública municipal.

Apesar de o MPF ter pedido, será que as bibliotecas chegaram? Os alunos já contam com salas de informática bem equipadas? Frutas e hortaliças foram incluídas na merenda escolar, com acompanhamento de nutricionista? O resultado você acompanha no próximo domingo.

