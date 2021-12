Editorial: A Bahia da Educação

A Bahia é vocacionada para a Educação como parte de sua melhor essência: aqui eternizaram-se algumas das principais referências nacionais em conhecimento e didática, como Anísio Teixeira, Isaías Alves, Amélia Rodrigues e tantas e tantos outros.

Sem educação, perde substância a Bahia e talvez sequer possa ser nomeada assim, ‘Bahia’, pois teria alterado seu perfil identitário. É preciso ombrear a Educação com tantos investimentos igualmente relevantes em áreas como a da mobilidade e da infra-estrutura.

É o caso de relembrar o grande caetiteense Anísio Teixeira: “só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública”.

O desempenho medido pelo Índice de Desenvolvimento de Educação Básica (Ideb) torna necessária a mobilização de recursos humanos e materiais, viabilizados pelo orçamento, pois sabe-se do rigor da organização das contas pelo governo estadual.

Já o princípio de inclusão, defendido pela administração pública, há 14 anos, impulsiona a disposição, a capacidade de trabalho e a sensibilidade do secretário de Educação para a causa, por tratar-se de educador e homem público com experiência.

Capacitar mais e mais professores, diversificar e inovar na oferta de ferramentas para o aprendizado dos alunos e estímulo à leitura e escrita, é o que se propõe desde a criação da Academia de Platão, há 24 séculos.

A atualização da reverência ao herói Academus, homenageado com o florescer de 12 oliveiras, ao redor de seu sepulcro, é o acesso a conteúdos pedagógicos e jornalísticos por professores e estudantes.

Interagir com o mundo, em vez dele apartar-se, é a finalidade didática de um jornal, pois graças ao condão de historiador do cotidiano, promove a travessia realizada pela ponte de conceitos adquiridos na escola.

A ereção desta estrutura, junto à construção e ampliação de escolas, torna possível à Bahia de Anísio, Amélia e Isaías passar na prova de recuperação, com a típica fertilidade inovadora da terra-mãe do Brasil.

