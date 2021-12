Ecoteca leva cinema e leitura à zona rural de Cachoeira

"Ler sempre representou uma das ligações mais significativas do ser humano com o mundo", diz a escritora pernambucana de literatura infanto-juvenil, Joana Cavalcanti. Para ela, a leitura permite refletir e também participar da história.



Esta vivência se consolida entre os 210 alunos da escola Municipal Pedro Paulo Rangel, em Santiago do Iguape, distrito de Cachoeira, no Recôncavo baiano. A iniciativa é da Coelba, em parceria com a Rede Educare.

Em meio à zona rural, onde nem a rede de transmissão das operadoras de celular funciona, uma ecoteca (união entre as palavras ecologia e biblioteca) está possibilitando o contato com a leitura, o teatro e o cinema, atividades essenciais para o desenvolvimento lúdico das crianças.



O nome tenta exprimir o conceito do equipamento, que é construído a partir de embalagens de leite e de creme dental recicladas. Inspirada em uma banca de revista, a ecoteca tem 4,5 metros quadrados, dispõe de 300 livros de literatura infantil, estrutura para apresentação de teatro de fantoches e dedoches e 100 filmes em DVDs.



Os filmes com curta, média e longa metragens são exibidos por meio de projetor.



O idealizador do projeto, Jonar Brasileiro, ressalta que além de móvel e adaptável, a invenção possui uma temperatura confortável, pois as embalagens retêm calor.



"Em muitas escolas, a biblioteca é vista como o quartinho dos fundos onde a criança fica de castigo. Com a ecoteca, queremos que a leitura seja feita em um espaço prazeroso", diz Jonar.



Na última sexta-feira, a aula tradicional foi substituída por um vídeo de fantoches sobre o Dia da Consciência Negra. Sentados no chão e nas cadeiras, alunos com idades entre 5 e 14 anos olhavam atentos para a telinha.



No curta-metragem, o fantoche Juvenal pergunta: "Aldazinha, conversadeira, sabe me responder quem foi o humilde valente que morreu sem merecer?". E Aldazinha responde: "Como posso não lembrar, foi Zumbi dos Palmares um negro de admirar". No final da exibição, aplausos entusiasmados dos pequenos.



Funcionamento



Apesar de entregue no último dia 13, após a Festa Literária Internacional de Cachoeira (Flica), a ecoteca não está em pleno funcionamento.



A diretora Joana Xavier, 61, diz que está organizando o material para começar a oferecer empréstimos à comunidade em dezembro, durante as férias escolares.



"É preciso registrar livro a livro para não perder o material. Mas desde que foi entregue, a biblioteca móvel despertou o entusiasmo dos estudantes. Alguns alunos em processo de mudança de instituição reclamaram do recebimento tardio, mas o material vai ficar disponível para toda a comunidade, inclusive ex-alunos", explicou a diretora.

A escola de educação infantil e ensino fundamental I do Iguape foi escolhida pela Secretaria de Educação do Município para receber o projeto porque, além de estar situada na zona rural, não contava com biblioteca.



Segundo a professora Luciana Rosa, 41, a leitura era feita na própria sala de aula. "Com frequência, recebemos exemplares do Ministério da Educação, mas não se compara ao acervo que ganhamos com a ecoteca", opinou.



Nas prateleiras estão livros como O Menino Maluquinho, Diário de um Banana e Vaporzinho. No entanto, o que mais chamou a atenção de Thomas Rosa, 9, que espera ansioso pela abertura do espaço, foi o livro Mexa-se.



E não por acaso. O exemplar importado, do autor Ruflus Butler, utiliza a técnica do scanimation (animação que dá a ilusão de que os desenhos das páginas se mexem).



A professora e mãe do garoto, Luciana Rosa, diz que lê histórias para ele desde os primeiros passos. "Ajudou tanto, que Thomas começou a ler aos três anos", diz.



Quem não tem o mesmo incentivo em casa, depende do apoio escolar. É o caso de Wiliams da Cruz, 10, que ouviu as primeiras histórias por intermédio das professoras e hoje tem umas das melhores notas: 9 e 10. "Desde que a biblioteca chegou, vi que traria grande benefício", opina Wiliams da Cruz.

adblock ativo