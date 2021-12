Durante paralisação, professores realizam aula pública em Salvador

Cerca de mil professores da rede pública municipal e estadual paralisam as atividades por 24h nesta quarta-feira, 24. Em Salvador, a categoria se concentra desde às 9h, na Praça da Piedade, onde realiza uma aula pública.

Segundo o Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado da Bahia (APLB), o protesto acontece contra o projeto de Reforma da Previdência pelo Governo Federal.

Professores de todos os municípios do estado foram convocados para paralisação. De acordo com o coordenador geral da APLB, Rui Oliveira, a categoria está lutando contra a reforma, porque prejudicaria todos os professores, principalmente as mulheres.

"Hoje uma professora da rede de educação básica se aposenta com 25 anos de contribuição e 50 de idade. Com a reforma da previdência ela teria que ter 40 anos de contribuição", explica o coordenador .

Ainda de acordo com Rui, o sindicato fará outra paralisação no dia 15 de maio.

O Portal A TARDE entrou em contato com a Secretaria da Educação da Bahia (SEC) e com a Secretaria Municipal da Educação do Salvador (Smed), mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

