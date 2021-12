Docentes europeus dão treinamento em colégio baiano

As portas do Colégio Mundial, no bairro Vila Laura, estão abertas para equipes de professores universitários da Dinamarca. Durante cinco anos, entre idas e vindas a Salvador, eles estarão treinando integrantes da escola, onde serão realizadas atividades conforme os métodos de ensino do país europeu.

A ideia surgiu por acaso, quando a diretora do Mundial, Vania Boaventura, iniciou uma amizade com Erik Hygum, vice-reitor da VIA University College (VIA Universidade da Dinamarca). "Em uma conversa, discutimos como eu poderia desenvolver meus alunos por meio do contato com uma nova cultura", explicou ela.

O treinamento, iniciado no último sábado, é dividido entre professores e alunos, dos ensinos fundamental e médio. Nos dias em que docentes da VIA estiverem na escola, as aulas serão dadas conforme a metodologia educacional dinamarquesa. Para professores, será ensinada a didática do país nórdico (norte da Europa).

"A Dinamarca é a terceira melhor educação do mundo. O governo investe 1.000% nessa área e, assim, a população é extremamente disciplinada", explicou a diretora sobre a escolha para fechar a parceria.

Para os alunos, a novidade é uma forma de amadurecer. "É um acontecimento novo e extremamente avançado. Essa oportunidade está abrindo minha visão para o mundo", disse Camila Verônica, 17, aluna do 3º ano.

A aproximação com uma cultura diferente visa mudar o conceito de "deixar tudo para última hora" inserido na sociedade brasileira. "Quero que a comunidade do Mundial aprenda a planejar", ressaltou Vania.

Vencendo barreiras

Os docentes que vieram realizar a primeira parte do treinamento ficaram encantados com os estudantes. "Apesar de o idioma diferente ser uma barreira, nos entendemos. Eles são bem interessados e acessíveis", relatou a professora dinamarquesa Anja Slattivik.

Para Júlio César, 16, aluno do 2º ano, a experiência é uma chance de adquirir mais conhecimentos, de "aprendermos coisas que não existem no Brasil".

De acordo com a diretora do Mundial, universitários da VIA, que estão concluindo a graduação para professor, também farão estágio na escola e, em troca, alguns ex- -alunos do colégio, que já estão na faculdade, terão a oportunidade de participar de intercâmbio.

