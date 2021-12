Divulgado edital com mais de 11 mil vagas para curso pré-vestibular gratuito

O edital para o Programa Universidade Para Todos (UPT) - cursinho pré-vestibular - foi divulgado nesta terça-feira, 16, no Diário Oficial do Estado (DOE), pela Secretaria de Educação. As inscrições para se candidatar a uma das 11.505 vagas poderão ser feitas no site do Portal Educação, a partir do dia 23 deste mês até 2 de maio.

Podem participar estudantes matriculados, em 2019, no 3º ano do Ensino Médio Regular estadual ou municipal, matriculados, em 2019, no 4º ano da Educação Profissional integrada ao Ensino Médio da rede estadual ou municipal e egressos do Ensino Médio estadual ou municipal.

A seleção dos candidatos será feita a partir das notas de Português e Matemática informadas pelos candidatos no ato da inscrição. A lista dos contemplados será divulgada no dia 10 de maio também no Portal da Educação.

Prevista para acontecer no de 21 a 24 de maio, a matrícula deverá ser feita no turno e local para o qual o estudante optou para cursar. É necessário a apresentação dos documentos citados no edital, entre os quais os documentos pessoais e os históricos escolares do Fundamental II e do Ensino Médio. As aulas devem ter início no dia 27 de maio e seguir até o mês de dezembro.

adblock ativo