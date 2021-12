Divulgada lista dos selecionados para curso pré-vestibular gratuito

A lista dos classificados no programa Universidade para Todos já encontra-se disponível para consulta no site da Secretaria da Educação do Estado. Ao total, foram inscritos 32.711 estudantes para 11.505 vagas. ofertadas.

Os selecionados deverão comparecer no local e turno para os quais escolheu cursar a partir da próxima terça-feira, 21, até a sexta, 24, para realizarem a matrícula.As aulas estão previstas para começarem no dia 27 deste mês e encerrarem em dezembro.

