Distribuição de vagas para Educação Infantil começa nesta segunda

A distribuição eletrônica das vagas da Educação Infantil em Salvador, para as crianças de 2 a 5 anos inscritas no Cadastro Escolar 2021, será feita nesta segunda-feira, 22. A divulgação do resultado será feita no mesmo dia, a partir das 14h, no site da Secretaria Municipal da Educação (Smed).

Neste ano, como forma de evitar aglomeração, a confirmação da matrícula dos alunos contemplados para creche e pré-escola ocorrerá por agendamento. Para as unidades das Gerências Regionais de Ensino (GREs) Cajazeiras, Orla, Itapuã, Pirajá, Subúrbio I e Cabula, o período de confirmação da matrícula é de 23 a 26 de março. Já nas GREs Centro, São Caetano, Subúrbio II e Liberdade o prazo é de 29 a 31 de março.

Os telefones das unidades escolares estão disponíveis também no site da Smed. Após essa fase, a pasta fará a busca ativa, entre as crianças cadastradas, para vagas residuais da Educação Infantil.

Para o Ensino Fundamental I e II e Educação de Jovens e Adultos (EJA) I e II, as matrículas serão feitas em abril. O cronograma será divulgado em breve.

Documentos

Os documentos necessários para a confirmação da matrícula são a certidão de nascimento ou RG, CPF, comprovante de residência atualizado, Certificado de Vacinação emitido por unidade de saúde municipal, Cartão Nacional de Saúde (SUS) e duas fotos 3×4.

Enquanto que, para as inscrições que tenham critérios de prioridade, será necessário, também, a apresentação do extrato atualizado do pagamento de benefício do programa Bolsa Família ou do Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC); a Certidão de Registro Civil, comprovando que o aluno é gêmeo; e laudo médico ou declaração da instituição que realiza o atendimento multiprofissional, especificando o quadro clínico ou psicopedagógico.

