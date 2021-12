Dicas para escolher uma boa faculdade EAD; confira

A Educação a distância (EAD) é uma modalidade de ensino ofertada em ambiente on-line, onde o contato com o conteúdo do curso, os professores e coordenadores é feito em plataforma virtual, bem como os fóruns para a comunicação com os outros estudantes. Em alguns casos, as provas, exames e estágios são realizados presencialmente e a frequência desses encontros presenciais varia de acordo com o curso, podendo ser mensal ou semestral.

Formada em pedagogia a distância, a professora Miriam dos Santos Lopes, 37, confessa que um dos seus receios com a formação on-line foi sofrer algum tipo de preconceito com o seu diploma, o que não aconteceu, como ela esclarece. “Pensava que ninguém ia querer me contratar porque minha formação era EAD, mas bastou pegar meu diploma para que muitas portas se abrissem na minha área”.

Miriam optou pela modalidade EAD para conseguir conciliar as demandas de trabalho, do lar e os cuidados com o filho pequeno. Assim, ela pôde estudar e, ao mesmo tempo, estar próximo da família. "Valeu muito à pena. Hoje estou trabalhando na área dando aula para turmas de Ensino Fundamental”, destaca a pedagoga.

Entre as vantagens do ensino a distância estão a flexibilidade e economia de tempo com deslocamentos. Quem deseja fazer um curso EAD encontra diversas possibilidades, como o ensino técnico, graduação, pós-graduação e cursos livres.

Se você já sabe qual tipo de curso superior vai fazer (tecnológico, bacharelado, licenciatura, especialização ou pós-graduação), o próximo passo é escolher a faculdade EAD, o que precisa ser avaliado com muito cuidado. Para isso, separamos três dicas para te ajudar, confira:

1. Faculdade credenciada ao MEC

É fundamental escolher uma instituição de ensino superior credenciada ao Ministério da Educação. Esse tipo de credenciamento é que fornece segurança sobre o conteúdo do curso e para a validação do seu diploma ao término. Para saber se a faculdade está ou não vinculada ao MEC, basta fazer uma consulta on-line, digitando os dados da instituição no site https://emec.mec.gov.br/.

2. Pesquise sobre o curso

Antes de matricular-se, conheça o conteúdo programático, a distribuição das matérias e o que cada uma delas vai abordar durante o curso. Pesquise também sobre o corpo docente e, se possível, a quantidade de professores e suas especialidades. Nesse processo de pesquisa, é importante conhecer o polo presencial da instituição que oferece o curso EAD. A localização e infraestrutura podem fazer a diferença.

3. Avalie o material didático

O curso EAD não requer a presença do aluno todos os dias na sala de aula. Esse cenário é substituído pela dinâmica de adequação do conteúdo ao ritmo individual de produção e estudo. Por isso, é fundamental que o conteúdo ofertado pela faculdade seja qualificado e que interaja diretamente no interesse pelo processo de ensino-aprendizado.

Outro ponto importante é: busque conhecer o ambiente virtual de aprendizagem (AVA) das faculdades, já que é essa plataforma que vai gerenciar a rotina do aluno no caminho até o diploma. O que se espera é que o AVA seja funcional e incentive os alunos ao estudo.

