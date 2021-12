"Democratização do acesso ao cinema no Brasil" é o tema da redação do Enem 2019

"Democratização do acesso ao cinema no Brasil" é o tema da redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste ano de 2019.

Quem divulgou o tema foi o ministro da Educação, Abraham Weintraub, em um vídeo publicado no seu perfil no Twitter na tarde deste domingo, 3, na rede social Twitter.

"Vou dar um furo para vocês que me pediram esses dias qual é o tema da redação: Democratização do acesso ao cinema no Brasil. Esse é o tema", contou.

Direto de Palmas, no Tocantins, divulgo o TEMA DA REDAÇÃO: Democratização do acesso ao cinema no Brasil pic.twitter.com/Kb7Vi9eS3i — Abraham Weintraub (@AbrahamWeint) November 3, 2019

Cerca de 5,1 milhões de estudantes em todo o país estão inscritos no Enem. O exame é aplicado em 1.727 municípios, em 10.133 locais. Os candidatos farão neste domingo as provas de linguagens, ciências humanas e redação. Ao todo, terão cinco horas e meia para resolver as questões.

adblock ativo