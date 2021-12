Déficit de bibliotecas escolares é alto

Existem mais de 125 mil escolas sem biblioteca no país, segundo um levantamento da Organização Todos Pela Educação, com base no Censo Escolar 2011.

Conforme o estudo, seria necessário construir 39 escolas por dia para atender a Lei 12.244, de maio de 2010, que estabelece a obrigatoriedade de acervo de pelo menos um livro por aluno em cada instituição de ensino.



Os dados também mostram que cerca de 69% da população nunca leu um livro.



Em Cachoeira, apenas seis das 54 unidades municipais contam com biblioteca. Para superar a carência, o secretário de educação do município, Alexsandro Rocha, diz formar parcerias com instituições para promover o incentivo à leitura nas escolas.



"Um aluno leitor terá melhor desempenho escolar. Além disso, se tornará um sujeito crítico, reflexivo, que entende o seu papel no mundo e entende o que é ser cidadão", opina Alexsandro.



Na Bahia, há seis bibliotecas ecológicas nos municípios de Barrocas, Inhambupe, Luis Eduardo Magalhães, Teofilândia e Santa luz.



A Rede Educare também disponibilizou oito cinecos (cinemas ecológicos com o mesmo conceito das bibliotecas), em parceria com empresas privadas, em Salvador, Amélia Rodrigues, Feira de Santana, Barrocas, Jacobina, Luis Eduardo Magalhães, Santa Luz e Teofilândia.



Em 2015, segundo a instituição, outros 15 municípios devem ser atendidos com a ecoteca, o cineco e o cinema sobre rodas (projeto novo).



Segundo o idealizador da ecoteca, Jonar Brasileiro, o projeto de Cachoeira é especial por ser híbrido: "ele une teatro, cinema e livros em um só espaço".



O patrocínio das ecotecas é feito por meio de Leis de incentivo à cultura, como a Roaunet e o Fazcultura. Em contrapartida, as empresas patrocinadoras do projeto recebem isenção fiscal.



Cinema



Brasileiro diz que os cinecos buscam resgatar a cultura de cinemas de bairro e de cidades pequenas. "Hoje os cinemas estão confinados em shoppings. Tentamos mudar isso, resgatar os espaços antigos de exibição. Todo mundo tem televisão, mas o filme exibido em casa não tem o mesmo sentido", opina.



Um estudo feito pela Rede Educare constatou que 83% dos municípios do país não possuem salas de cinema.



Para algumas crianças de Santiago do Iguape, a ecoteca permitiu o primeiro contato com a exibição de filme em espaço coletivo, já que a vila pequena, a 16 km de Cachoeira, não conta com estruturas como essa.

