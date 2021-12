Cursos profissionalizantes abre inscrições

As inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos da Casa do Trabalhador ficam abertas até a terça-feira, 13. Há 25 vagas para o curso de cuidador de idosos e 25 para agentes de limpeza e conservação de ambientes.

As aulas estão previstas para começar no dia 20 de outubro e seguem até 14 de dezembro. Os interessados, necessariamente maiores de 18 anos, devem fazer a inscrição na Casa do Trabalhador, na Estrada do Coqueiro Grande, nº 2, em Cajazeiras.

É necessário apresentar RG, CPG, comprovante de residência e de escolaridade.

