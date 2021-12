Cursos gratuitos de ensino técnico oferecem 9 mil vagas na Bahia

Encontra-se aberta até o dia 15 de julho, a seleção para cerca de 9.335 vagas em cursos técnicos gratuitos de nível médio, na modalidade subsequente ao Ensino Médio. As inscrições para os 42 cursos, distribuídos em mais de 82 municípios baianos, devem ser realizadas no endereço eletrônico da Secretaria de Educação do Estado.

Pode participar do processo seletivo quem concluiu gratuitamente o Ensino Médio, seja na rede de ensino pública federal, estadual ou municipal ou, comprovadamente, cursado em instituição filantrópica, ou privada na condição de bolsista. As aulas têm duração de dois a três semestres.

Dentre os cursos ofertados estão: técnico em Administração, Segurança do Trabalho, Logística, Meio Ambiente, Agroecologia, Agronegócios, Enfermagem, Nutrição e Dietética, Análises Clínicas, Cozinha, Alimentos, Saúde Bucal, Edificações, Informática, Eletromecânica, Paisagismo, Dança, Processos Fotográficos, Recursos Humanos e Guia de Turismo.

No ato da inscrição, o candidato deverá escolher um único município, unidade escolar, curso e turno. As vagas disponibilizadas serão distribuídas segundo a ordem classificatória das médias finais obtidas nas disciplinas Língua Portuguesa e Matemática no último ano/módulo de estudo no Ensino Médio ou equivalente ou resultado obtido no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e que deverão ser informadas pelo candidato no ato da inscrição.

A divulgação do resultado está prevista para o dia 17 de julho. A matrícula dos selecionados será entre os dias 19 e 23 de julho, com início do período letivo no dia 30 de julho.

