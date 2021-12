Cursos EAD são 60% mais baratos que os presenciais

A redução no custo de subsídios federais direcionados ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) foi um duro golpe para estudantes e para as empresas de educação. No entanto, pode apontar um caminho atrativo para as graduações a distância, que oferecem mensalidades mais baratas e se tornam uma alternativa para quem deseja ingressar nas instituições privadas de ensino superior, mas não teve acesso a financiamentos.



Em faculdades baianas, a diferença entre os valores das mensalidades para os cursos EAD e presenciais pode chegar até 60%. Esse é o caso do curso de administração. Enquanto para os alunos presenciais a média da mensalidade é de R$ 500, no curso a distância o valor é a partir de R$ 200.



Com valores menores, as graduações devem ganhar mais atenção, é o que apontam profissionais da área. Só no terceiro trimestre deste ano a Estácio Participações - que administra a Universidade Estácio de Sá - já prevê expansão de até 12% na base de alunos do ensino a distância.



Esse crescimento não é uma novidade para as instituições, já que as expectativas foram, nos últimos anos, sempre positivas. Mas é fato que o atual momento proporciona possibilidades. Pelo menos é o que afirma o diretor acadêmico nacional de EAD da Laureate - da qual faz parte a Unifacs -, Janes Tomelin.



"Sem dúvida é um momento de boas possibilidades, e para atender a essa demanda já estamos fazendo investimentos para melhorar os cursos existentes", diz.



Mais responsabilidade



Para o conselheiro da Associação Brasileira de Educação a Distância (Abed), Jeferson Fagundes, as alterações na política de concessão do Fies impulsionarão a procura por cursos na modalidade EAD. No entanto, Fagundes lembra que nesse processo as faculdades ganham responsabilidades.



"As instituições devem estar preparadas pedagógica e tecnologicamente para absorver o crescimento da procura. E, para isso, é possível desenvolver desenhos pedagógicos que melhor atendam aos objetivos dos cursos", disse.



Mas a atual situação econômica do país ainda é uma sombra e deve interferir, é o que alerta a pró-reitora de ensino a distância da Unijorge, Paloma Modesto.



"Essa expansão nos cursos EAD é positiva, mas devemos ser cuidadosos, sobretudo porque vivemos uma retenção econômica que poderá comprometer o acesso dos novos alunos", ressalta.

