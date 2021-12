Cursos e faculdades dão início à maratona de revisão para o Enem

Conforme a prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) se aproxima – nos dias 5 e 12 de novembro –, alguns vestibulandos intensificam os estudos. Com o objetivo de proporcionar uma maratona de revisão, faculdades e cursos realizam, nos próximos fins de semana, uma série de aulas e simulados gratuitos.

Neste sábado, 21, será realizado, no Shopping Center Lapa, das 9h às 19h, as aulas do Enem Solidário. O aulão é organizado pela Faculdade Visconde de Cairu e o curso pré-vestibular Gregor Mendel. Para participar, é preciso levar dois pacotes de leite em pó, que serão doados ao Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil (Nacci) e ao abrigo Bom Jesus.

Programação

No próximo fim de semana, a Unime, localizada em Lauro de Freitas, realizará aulas de revisão das disciplinas matemática, física, biologia, química, português, geografia, história, literatura e redação. As inscrições são gratuitas e devem ser feita pelo site www.unime.edu.br.

No dia 30, a faculdade Maurício de Nassau realizará aulas de redação e matemática, com inscrições gratuitas mediante a doação de um pacote de leite em pó, que serão entregues ao abrigo Lar da Criança.

Outra opção é se preparar com o conteúdo gratuito disponibilizado pelo cursinho Descomplica. No dia 3 de novembro, serão analisadas propostas de redação para o Enem, cerca de 20 temas serão discutidos.

Nos dias que antecedem as provas, 4 e 11 de novembro, o cursinho realizará aulas gratuitas pelo site www.descomplica.com.br.

*Sob supervisão da editora Meire Oliveira

