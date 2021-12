Curso preparatório para o ENEM é ofertado gratuitamente em Salvador e Lauro de Freitas

Um curso gratuito com aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) será oferecido por instituições baianas durante os meses de setembro e outubro, em Salvador e Lauro de Freitas. (Confira programação abaixo)

Focado em técnicas de escrita eficiente, o curso interativo de redação, que pretende eliminar todas dúvidas e preparar o estudante para as provas, será conduzido pela professora e youtuber, Pamella Brandão, especialista em Língua Portuguesa e em Técnicas de Redação.

Composto por quatro aulas que abordam estratégias e ferramentas para a construção de uma boa redação, o curso é aberto a alunos de escolas públicas. As aulas serão transmitidas nas unidades da Unime de Salvador, todas as quartas-feiras, e Lauro de Freitas, todos os sábados, até o mês de outubro.

Após terminar as aulas, o estudante fará uma redação que será avaliada por especialistas através da plataforma Redação Nota 1.000 e poderá render bolsas de estudos em cursos das duas instituições. As inscrições podem ser feitas gratuitamente pelo site do curso Trilha do ENEM.

