Curso prepara transexuais para o Enem

Theo Gonçalves, 19, é estudante e sonha cursar engenharia da computação. Mahylle Santana, 20, quer fazer administração; e Íris Simões, 27, pensa cursar história. O que eles têm em comum, além do desejo de ingressar no ensino superior? A transexualidade.

Theo, Mahylle e Íris foram alguns dos 22 alunos matriculados no pré-vestibular gratuito 'Transviando o Enem' - voltado para transexuais e travestis -, que participaram nesta segunda-feira, 3, da aula inaugural do curso, na Faculdade de Educação (Faced) da Universidade Federal da Bahia, no Canela.

Esta segunda foi um dia de descontração para a turma. Alunos e alunas assistiram à entrevista da transexual Maria Clara Araújo, que cursa pedagogia na Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Em seguida, cada um se apresentou e falou sobre o que espera do curso.

O diretor da Faced, Cleverson Suzart, deu as boas-vindas: "É uma iniciativa bacana! Vocês já estão dentro do ambiente da Ufba. Agora é mandar ver na prova para ingressar de fato e darem continuidade a este processo de inclusão".

Empoderamento

Para a transexual Íris, o aprendizado também servirá de ponte para a conclusão do ensino médio. "Vou me esforçar para obter uma boa nota no Enem e receber o certificado de conclusão do segundo grau", disse.

Ela está desempregada e acredita que o preconceito é o principal empecilho para a conquista da vaga. "Já fiz diversas seleções, mas é difícil. Esse curso é um espaço de troca de empoderamento. Com ele, vamos mostrar que cuidar de cabelo e fazer programa não são as únicas ocupações das trans", opinou.

Theo, que também é transexual e faz um curso técnico de tecnologia da informação, no Instituto Federal da Bahia (Ifba), disse ter escolhido o Transviando o Enem por uma questão de respeito e bem-estar.

"Pré-vestibular há em vários lugares, mas em nenhum deles encontrarei respeito como encontro aqui. Não é só o conteúdo que me atrai, mas o afeto, o sentimento de pertencimento. Com eles, estudarei com tranquilidade", comentou.

As aulas serão realizadas de segunda a quinta-feira, das 14h às 17h30, até o dia 24 de outubro. Quem tiver interesse ainda pode se matricular pela fanpage do Transviando o Enem, no Facebook.

Ainda não há prazo de encerramento das inscrições. "Nosso interesse é que a comunidade permaneça com as portas abertas", disse Tito Carvalhal, integrante da comissão organizadora.

O curso é realizado por uma comunidade de 30 integrantes do Diretório Central dos Estudantes (DCE-Ufba), do Coletivo Kiu, do núcleo baiano do Instituto Brasileiro de Transmasculinidade (Ibrat-BA) e conta com o apoio da Defensoria Pública do Estado, do site de educação Descomplica e da Ufba, que cedeu o espaço.

