Curso de extensão sobre leitura e literatura oferta 25 vagas

A Universidade Estadual da Bahia (Uneb) inicia na próxima quarta-feira, 29, o curso de extensão "A leitura e a literatura na constituição do leitor". As aulas acontecem até 5 de dezembro, das 8h às 10h30, na Brinquedoteca do Departamento de Educação (Dedc) no campus I, no bairro do Cabula, em Salvador.



São 25 vagas disponibilizadas para professores licenciados, estudantes de licenciaturas e profissionais da educação.



O curso visa promover um debate sobre como a leitura contribui no processo de ensino-aprendizagem. Com carga horária de 20 horas, as aulas serão divididas em dois momentos: teóricas e práticas.



O certificado vai ser fornecido para os participantes que tiverem, no mínimo, 75% de frequência. Os interessados devem realizar inscrição no dia 29, na Brinquedoteca da instituição. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail rosy.lapa@gmail.com.

