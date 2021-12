Curso de especialização em gastronomia é lançado em Salvador

O curso de especialização em gastronomia da Universidade Católica do Salvador (Ucsal) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) será lançado nesta quarta-feira, 21, durante a palestra no Senac do Pelourinho. Com o tema "Gastronomia, negócios, tecnologia, cultura e direitos humanos", o evento acontece no período da tarde.

A palestra faz parte da 18ª Semana de Mobilização Científica (Semoc) da Ucsal, evento apoiado pelo Grupo A TARDE. A Semoc, que começou no último dia 19, segue até 24 de outubro, promovendo debates sobre Direitos Humanos, Ética e Dignidade.

Durante o evento são realizadas atividades acadêmicas, culturais e de extensão. O público da Semoc pode experimentar a "máquina do selfie" para registrar participação na Semana Científica. Confira!

