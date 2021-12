Curso A Tarde de jornalismo forma a primeira turma

Foram seis semanas e 200 horas de imersão. O curso de jornalismo A TARDE ofereceu para 17 estudantes do último período de comunicação e profissionais com até dois anos de formação palestras, oficinas e aulas práticas e teóricas ministradas por diferentes profissionais da Bahia e do eixo Rio-São Paulo-Brasília.

O resultado desta parceria entre o jornal com maior credibilidade e tradição no estado e o Banco Santander pode ser conferido a partir deste domingo, 20, quando será publicado o caderno especial Terra, com o tema agronegócios, que engloba agricultura empresarial e agricultura familiar. Vídeos sobre o assunto serão publicados no canal Curso A TARDE, no YouTube.

Os alunos desenvolveram ainda o protótipo do aplicativo AgroBahia, com informações para pequenos agricultores. "O curso é uma iniciativa fundamental para a formação de novos profissionais, que ganham a oportunidade de uma experiência prática associada ao contato direto com profissionais de alto nível da área de jornalismo, o que possibilita uma rica troca de experiências", avalia o diretor-geral de A TARDE, André Blumberg.

O início

A ideia de montar o curso surgiu durante a gestão do então diretor de conteúdo do jornal Vaguinaldo Marinheiro, baseado no aumento da concorrência do jornalismo impresso e, como consequência, a necessidade profissionais melhores.

O coordenador do curso Paulo Oliveira, secretário de Redação de A TARDE, convidou 31 jornalistas da empresa e de outros estados, empresários, ativistas, superintendentes de secretarias estaduais, economistas e representantes do Instituto Millenium e da Oscip Todos pela Educação para as palestras e oficinas.

Os objetivos foram mostrar a complexidade do mercado de jornais na Bahia e no Brasil, discutir a questão do agronegócio e da crise financeira do país e ensinar modernas técnicas de jornalismo. Repórteres de A TARDE participaram das atividades como ouvintes. "Para mim foi muito importante, sobretudo pelo debate de temas diversificados e relevantes", ressaltou Fabiana Mascarenhas.

Para a nutricionista Jainei Cardoso, uma das palestrantes, "a ideia de proporcionar a quem comunica e forma opinião a chance de ver e escutar diversos olhares e pontos de vista sobre questões como agrotóxicos, transgênicos e exaustão da terra é fantástica".

