Cruz das Almas sedia Reunião Anual de Ciência e Tecnologia

Conferências, exposições, feira de ciências e lançamentos de livros estão entre os destaques da programação da terceira edição da Reunião Anual de Ciência, Tecnologia, Inovação e Cultura no Recôncavo da Bahia (III Reconcitec), que começa nesta terça-feira, 21, na cidade de Cruz das Almas (a 146 km de Salvador). A Reconcitec, promovida pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRBfrb), é o maior evento acadêmico da região e tem como tema este ano: "Educação, Ciência, Inovação e Redução das Desigualdades Sociais".

A III Reconcitec segue até a quinta-feira, 23, com uma extensa programação de atividades que visa contribuir para o desenvolvimento local. Estão previstos no encontro, 16 minicursos, 497 apresentações de trabalhos em pôster e mais de 200 apresentações orais, além de feira de ciências, painéis, exposições e atividades culturais. Dentre os convidados, já estão confirmadas as presenças de palestrantes de vários institutos nacionais e estaduais, além de associações profissionais e universidades do Brasil, Portugal, Reino Unido e Estados Unidos. Para a conferência de abertura é esperado o secretário adjunto de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), Armando Zeferino Milioni, que debaterá o tema "Universidade-Empresa: desafios na educação superior no Brasil".

A programação contempla ainda temas relacionados às questões locais, concentrando discussões sobre o desenvolvimento sustentável da região, a exemplo do debate sobre Agricultura Familiar, no contexto do Ano Internacional da Agricultura Familiar (AIAF) 2014. Dentre outros painéis, estarão em debate a interdisciplinaridade na graduação e pós-graduação, os programas de iniciação científica e a experiência estudantil.

