Cresce interesse pelo aprendizado químico

A implantação de novas indústrias no Polo Industrial de Camaçari, aquisições como a do Grupo Formitex e a chegada da nova fábrica de O Boticário sinalizam maior estímulo à procura do curso de a engenharia química.



Na avaliação do coordenador da Unifacs, professor Diniz Silva, "isso indica um significativo aumento de demanda de profissionais do setor, o que torna a carreira ainda mais promissora".



A expectativa é de que, tanto para profissionais formados quanto estudantes, haja mais oportunidades de trabalho e estágio dentro da área de engenharia química.

Hoje, as oportunidades de trabalho estão concentradas no Polo Industrial, em Camaçari, e Centro Industrial de Aratu (CIA). São fábricas e empresas de grande porte, como Petrobras, Braskem, Monsanto, Dupont, Continental dentre outras.



Há também as possibilidades em indústrias de menor porte. A demanda na capital e região metropolitana está no setor de alimentos, papel e celulose, fertilizantes e couro, empresas de projetos e instituições de ensino técnico e superior, as áreas de fármacos, biotecnologia, energia, combustíveis, agricultura, militar, entre outras.



E para quem ainda estuda a possibilidade de ingressar na área, existe na Bahia seis cursos superiores de engenharia química, entre instituições públicas e privadas, sendo que cinco deles estão localizados na capital. Com isso, cerca de 400 vagas são oferecidas anualmente.



Renovação



Conforme o professor Diniz Silva, a engenharia sempre se renova. Segundo ele, as possibilidades de atuação são ainda maiores a partir de vertentes mais modernas e promissoras, como a área de automação e controle de processos industriais, pesquisa de novos materiais para área de saúde, engenharia biomédica e desenvolvimento de pesquisa e inovação.



Essa versatilidade da profissão é o que mais agrada a aluna de engenharia química da Unifacs, Angélica Amaral de Oliveira, do 5º semestre. "Você pode circular por várias áreas. Em uma mesma indústria você pode atuar, por exemplo, no controle de plantas ou na otimização da plantas. E ainda há boas possibilidades de ganho", disse ela.



Para o profissional recém-formado, a média salarial definida pelo conselho de classe é de 8,5 salários mínimos, ou seja, cerca de R$ 6 mil. Entretanto, a remuneração pode sofrer variações em função da demanda do profissional no mercado e do seu grau de especialização, assim como ocorre em qualquer área.



Evento



Na semana passada, estudantes da Ufba realizaram a V Semana de Engenharia Química, com apoio de grandes empresas, como a Monsanto, Braskem, Senge, e outras.



Para o coordenador do curso, na Ufba, Yuri Guerrieri, o evento aproxima os estudantes da profissão e dá oportunidade de conseguirem estágios nas empresas parceiras do projeto.



"São projetos que estimulam mais o estudante. Tempos atrás o diferencial para o engenheiro químico era o domínio de uma segunda língua, normalmente o inglês. Hoje esse quesito é uma exigência básica", observa ele, que enumera como os diferenciais para o engenheiro químico a capacidade de liderança e trabalho em equipe, além da criatividade e disponibilidade para o constante aprimoramento.

