Cresce demanda por curso de agronomia

A expansão da agricultura brasileira - em especial na área da agricultura familiar - assim como a chegada de novas tecnologias e mais investimentos no setor agrícola aumentam a demanda por profissionais de agronomia no país.

Somente na Bahia, conforme dados do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado da Bahia (Crea-BA), existem cerca de quatro mil engenheiros agrônomos. Apesar de não haver dados formais, o órgão estima que cerca de 30% dos profissionais atuam na agricultura familiar.

A área cresce tanto que, atualmente, o setor que mais demanda profissionais é a de assistência técnica e extensão rural, para trabalhar com os agricultores familiares vinculados às chamadas públicas.

Para a professora Maria da Conceição de Menezes Soglia, coordenadora do curso de agronomia da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), os interessados em seguir carreira devem ter formação generalista, com visão crítica e reflexiva para atuar nas diversas áreas, como gestão, produção, área social, entre tantas outras.

"Hoje temos uma demanda por sistemas agroecológicos de produção, e a necessidade de profissionais que compreendam e atuem nesses sistemas está muito alta. É um momento muito bom para quem quer estudar agronomia", observa.

Lei federal

Entre os fatores que contribuem para aumentar a demanda por profissionais está a lei federal 11.947/2009, que determina que pelo menos 30% da alimentação escolar deve ser de origem na agricultura familiar.

Tem, ainda, a lei estadual 20.608/2013, que abrange outros estabelecimentos públicos. Essa ampliação de políticas públicas para a área rural, assim como o Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária (Pronera), Pronaf, Pnae, Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), entre outros, só aumenta a necessidade de engenheiros agrônomos atuando no mercado.

O estudante de agronomia da UFRB Jánderson Santana dos Santos diz que optou pelo curso para contribuir com o processo de desenvolvimento do país por meio da agricultura.

"Sou filho de agricultor e percebo muito o crescimento da agricultura brasileira. Precisamos de bons profissionais, principalmente na agricultura familiar, que é responsável por 70% da produção de alimentos", disse.

