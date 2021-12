Coordenadora do Colégio Helyos destaca trabalho diário

>> Confira no flip o ranking da Bahia de melhores escolas

Estimular os alunos ao estudo diário desde a infância é um dos trunfos apontados pela direção do Colégio Helyos, da rede particular de Feira de Santana (a 109 km de Salvador), para conseguir êxito no Enem.

O Helyos, fundado em 1992, obteve a melhor média do estado, aparecendo na 31ª posição na lista nacional. O bom desempenho vem se repetindo há cerca de dez anos, ou seja, desde que foi criado o sistema de avaliação de estudantes do ensino médio no país.

"O que fazemos é um trabalho diário para que os alunos não acumulem o conteúdo. Eles passam por avaliações semanais. Este resultado só nos estimula a seguir em frente", afirmou Patrícia Moldes, coordenadora do ensino médio.

Embora o colégio não tenha uma atenção especifica para o Enem, a coordenadora diz que, desde que a Universidade Federal da Bahia (Ufba) adotou a prova como porta de entrada, os alunos fazem um simulado da avaliação.

"O Enem é uma consequência do trabalho. Nosso foco não é o exame em si e, sim, a preparação do aluno para a caminhada", diz.

A escola não poupa esforços para inovar. Há cerca de dois anos, a instituição vem implantando o ensino bilíngue desde a educação infantil, método em que os alunos são estimulados à oralidade da língua inglesa, com foco na cultura americana.

"O projeto é implantado de forma gradativa. Todo os dias alunos do grupo 2 (maternal) ao 7º ano do ensino fundamental II participam de uma aula de língua inglesa", explica Patrícia.

Outra novidade anunciada pela coordenadora é a implantação da escola em tempo integral, que já está em fase de estruturação.

O prédio que abrigará o projeto está em fase de conclusão. "Acreditamos que até 2017 estaremos em pleno funcionamento", empolga-se Patricia Moldes.

Família

O apoio da família também é apontado como um dos pontos importantes para o bom desempenho dos alunos. Eles são acompanhados diariamente pela coordenação e constantemente ocorrem reuniões entre pais e mestres.

"Quando algo vai errado, nos reunimos com os pais e juntos procuramos resolver. Esta relação escola-família é muito importante para o desenvolvimento tanto do colégio como do estudante", frisa a educadora.

Além das atividades curriculares previstas oficialmente, os alunos desenvolvem o gosto, a habilidade e a sensibilidade pela música, artes plásticas e cênicas, pelo jogo de xadrez, mecatrônica, matemática lúdica, entre outras possibilidades.

O Colégio Helyos foi fundado por solicitação de pais e alunos, para dar prosseguimento ao trabalho realizado pela Escolinha do Sol, voltada à educação infantil. Até 2001, todas as séries subsequentes foram implantadas de forma gradativa.

