Convocação para o 'Partiu Estágio' termina nesta quinta-feira

O prazo para apresentação dos mais de 2 mil estudantes convocados pelo Programa 'Partiu Estágio' termina nesta quinta-feira, 31. Os contemplados no terceiro edital de 2019 devem apresentar a documentação completa no órgão para o qual foram chamados.

A convocação foi encaminhada aos estudantes por e-mail no dia 16 de outubro. Foram contemplados 110 cursos de graduação presenciais e EAD de instituições com sede/pólo na Bahia, na capital e em mais 40 municípios do estado.

Os universitários que não apresentarem a documentação exigida perderão a vaga de estágio. A lista dos selecionados pode ser consultada no site da Secretaria da Administração.

O 'Partiu Estágio' é uma iniciativa da administração estadual da Bahia que garante acesso a oportunidades de estágio para estudantes universitários de instituições com sede na Bahia. O contrato tem duração de um ano.

A carga horária de estágio é composta de quatro horas diárias de atividades (20 horas semanais), distribuídas de acordo com a necessidade da administração pública. Além da bolsa-estágio, os universitários terão direito a auxílio-transporte. Dúvidas e informações podem ser encaminhadas para o email partiuestagio@saeb.ba.gov.br.

