Contadores de histórias amplificam o aprendizado

A arte de contar histórias é uma das atividades mais antigas exercidas pelo ser humano. A partir dessa iniciativa é possível estimular nos ouvintes a imaginação, criatividade, e o interesse pela leitura.

Esses fatores estão entre as razões e benefícios de contar histórias em ambientes como as instituições de ensino.

Segundo a pedagoga e professora assistente da Uneb, Valnice Paiva, o contato com as histórias faz com que o estudante amplie o vocabulário e melhore o ritmo de leitura.

"Ao contar histórias nós percebemos as potencialidades. O estudante só aprende quando participa e esse é um método de fazê-lo participar por completo" , revela a professora.

Ela diz, ainda, que os alunos ficam admirados devido a identificação com determinados personagens. "Eles se sentem parte, isso eleva a autoestima do estudante que percebe que são histórias que todos podemos contar. Chama atenção dele porque pode ser o relato da sua própria história. Somos contadores o tempo todo", acrescenta Valnice.

É o que também afirma a coordenadora da brinquedoteca Paulo Freire, da Uneb campus I.

Ela destaca que contar histórias "é uma técnica extremamente relevante para a aprendizagem de crianças".

"Com a utilização desta técnica, o educador ou o contador de histórias poderá abordar uma infinidade de temas, e apresentar diversos conteúdos, refletir sobre atitudes e procedimentos que envolvem o universo dos ouvintes" , disse.

Valores

De acordo com o Referencial Curricular da Educação Infantil (1998, v.3, p. 143), "a leitura de histórias é um instrumento em que a criança pode conhecer a forma de viver, pensar, agir e o universo de valores, costumes e comportamentos de outras culturas situadas em outros tempos e lugares que não o seu".

Para que seja alcançado esse objetivo, é importante, segundo Danielle Andrade, contadora de histórias há 10 anos nos mais diversos ambientes, que haja uma relação de amor tanto com a história que será contada, como com a profissão.

"Contar histórias é uma forma de valorizar o passado, de fazer o ouvinte sonhar e quem sonha aprende mais!" , afirma.

Danielle explica que outra vantagem é a estimulação da vontade de conhecer o novo. "Quando as crianças percebem que aqueles bons relatos estão vindo de um livro, é como se despertasse nelas o interesse em também ter contato com aquele objeto e descobrir mais", reforça a contadora.

Preparação

Foi na busca de formar contadores que a arte-educadora, como se intitula Alice Bandini, idealizou o curso básico de formação para contadores de histórias, em São Paulo.

Segundo ela, o curso ainda não acontece em outras capitais e a ideia surgiu para "atender à demanda da população que cada vez mais solicitava formação".

Alice afirma que cada contador deve buscar seu próprio jeito de contar e, às vezes, é preciso preparar-se para cumprir a tarefa com qualidade.

"O contador de histórias, tem de se apropriar delas, para contar com naturalidade e encantamento. A formação inicia-se de forma natural" , revela.

adblock ativo