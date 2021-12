Conselho de Educação autoriza aulas remotas até fim de 2021

O Conselho Nacional de Educação (CNE) estendeu a permissão de atividades remotas para o ensino básico e superior, público e particular, até o fim de 2021. A adoção de carga horária a distância, aprovada nesta terça-feira, 6, fica a critério de cada rede de ensino ou instituição.

O texto, que foi aprovado por unanimidade, passará ainda pela homologação do Ministério da Educação. O documento amplia as normas excepcionais de atendimento educacional por causa da Covid-19. Com isso, o prazo de vigência passa para um ano a mais que o período de duração do decreto federal que estabeleceu a calamidade pública por causa do coronavírus.

Medida vale para a educação básica e superior. ​Universidades e faculdades, públicas e particulares, poderão reorganizar seus currículos e estarão liberadas para substituir todas as aulas presenciais por atividades não presenciais até o final de 2021.

