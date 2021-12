Congresso baiano de pesquisadores negros é realizado na Ufba

A Universidade Federal da Bahia (Ufba) vai sediar entre os dias 17 e 19 de julho a sétima edição do Congresso Baiano de Pesquisadorxs Negrxs (CBPN). Com o tema “Políticas, saberes e tecnologias afro-diaspóricas: insurgências nas contemporaneidades negras”, o evento será realizado no Pavilhão de Aulas Glauber Rocha, no Campus de Ondina, em Salvador, com entrada gratuita.

Conferências, mesas-redondas, minicursos, sessões de comunicação e atividades culturais compõem as atividades do congresso, que tem o objetivo de fomentar diálogos com pesquisadores e instituições de pesquisas nacionais e do exterior, intensificando e ampliando debates. Além disso, o evento visa a criação de redes de pesquisadores e pesquisadoras negros, divulgando os trabalhos realizados por intelectuais da afro-diáspora.

adblock ativo