Confira todos as etapas para se inscrever no Enem 2019

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá este ano nos dias 3 e 10 de novembro. As inscrições foram abertas nesta segunda-feira, 6, e vão até o dia 17 de maio. A taxa para realizar o exame este ano é de R$ 85.

As instituições públicas de ensino superior utilizam a nota do Enem para selecionar candidatos por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

Confira abaixo o passo a passo para fazer sua inscrição no Enem:

O primeiro passo é entrar no site do Inep. Lá você terá informações úteis para a realização do exame, como o cronograma, o que é permitido durante a prova e dicas para se preparar. Clique no botão Página do Participante.

Para começar, o site do Inep pede que você insira seu CPF e sua data de nascimento. Você verá um botão com os dizeres Iniciar a inscrição. Clique nele.

O site pedirá para que você confirme sua data de nascimento e o nome de sua mãe. Se estiver tudo correto, clique em Próximo. Mesmo que não esteja correto, pode clicar em Próximo para seguir na inscrição, mas não esqueça de corrigir seus dados com a Receita Federal.

A seguir, é necessário incluir o nome do seu pai. No entanto, essa informação não é necessária para sua inscrição no Enem. Preencha o campo e clique em Prosseguir.

No passo seguinte, você deverá informar seu sexo, raça/cor, estado civil e nacionalidade. Essas informações são obrigatórias para sua inscrição no Enem.Outro passo obrigatório para fazer a inscrição no Enem é informar a unidade da federação e a cidade nos quais você nasceu.

A seguir, informe seu RG, a unidade da federação onde você fez e o órgão expedidor. Esta tela encerra a etapa de apresentação dos seus dados pessoais.

Você agora deve informar o seu endereço. Para isso, comece digitando o número do seu CEP. Caso não saiba, clique a palavra Correios e você poderá consultar o seu CEP.

Como o usuário pode ver, o Inep localizou a rua e o bairro onde a pessoa mora. No entanto, você ainda precisa dizer o número de sua casa e, se for o caso, o número de seu apartamento.

Esta etapa é muito importante: diga para o Inep se você tem alguma deficiência e, por isso, precisará de recursos de acessibilidade para realizar o Enem.

Caso informe que precisa de recursos, você deverá indicar qual é sua necessidade. Do contrário, informe que não precisa e clique em Prosseguir para continuar com sua inscrição no Enem.

O próximo passo na sua inscrição no Enem é escolher a língua estrangeira pela qual você quer ser testado durante o exame. As opções são inglês ou espanhol. Serão apenas cinco questões de língua estrangeira.

Continue sua inscrição no Enem. Agora, você precisa informar a cidade e a unidade da federação onde quer realizar o local de prova.

Tanto o local de prova quanto a opção da língua estrangeira só poderão ser alterados enquanto o período de inscrição estiver aberto, isto é, até o dia 17 de maio.

A seguir, é preciso informar sua formação no ensino médio. Você terá que responder se já se formou ou não, bem como a instituição na qual você cursou (pública ou privada).

Seguindo na sua inscrição no Enem, você deverá responder a um formulário socioeconômico de 25 perguntas. Ele é importante para coleta de dados que ajudam o governo a criar novas políticas educacionais.

Agora, para concluir sua inscrição no Enem, preencha os seus dados de acesso para o portal do participante.

Por fim, você deverá confirmar os dados fornecidos. Para enviar sua inscrição no Enem, clique no botão Enviar inscrição.

Pagar a taxa

Você ainda não está confirmado no exame. Para que sua inscrição no Enem seja confirmada, lembre-se de pagar a taxa de inscrição até o dia 23 de maio. Em outubro, em data a confirmar, você receberá o cartão de confirmação, com os locais de prova.

Demais etapas do Enem

No dia 3 de outubro serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, redação e ciências humanas e suas tecnologias. Já no dia 10 do mesmo mês, será a vez das provas de ciências da natureza e suas tecnologias, bem como de matemática e suas tecnologias.

O gabarito e os cadernos de questões serão publicados no dia 13 de outubro. Por fim, o resultado individual de cada participante será divulgado em janeiro de 2020, em data a confirmar.

