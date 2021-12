Confira o gabarito da Mega Revisão Enem do A TARDE

O gabarito do material de apoio para o Enem publicado na edição do Jornal A TARDE desta quinta, 22, já está disponível. O caderno especial contêm questões das quatro áreas do conhecimento contempladas no Exame Nacional. Um aulão gratuito acontece nesta quinta no Espaço de Eventos da FTC, na avenida Paralela, a partir das 18h.

O caderno foi feito pelo Grupo A TARDE em parceria com a Faculdade de Tecnologia e Ciências (FTC), a Secretaria de Educação do Estado da Bahia e o Grupo Humanas. O objetivo é complementar os estudos dos candidatos e solucionar as possíveis dúvidas durante o encontro desta noite, que utilizará o conteúdo publicado como base para as aulas.

Aulão

A Mega Revisão Enem 2015 contará com os melhores professores dos principais pré-vestibulares e escolas da Bahia. Além das discussões dos conteúdos abordados, os participantes também vão curtir os shows da banda Adão Negro e do cantor Cristiano Greco.

