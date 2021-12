Confira caderno especial de questões da revisão do Enem

Confira os cadernos com questões da revisão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019 publicado no sábado, 26 (Revisão l), e domingo, 28 (Revisão ll), no Jornal A TARDE.

>>Revisão l - Linguagens, códigos e suas tecnologias e Matemática e suas tecnologias (clique aqui para baixar o arquivo em PDF)

>>Revião ll - Ciências Humanas e suas tecnologias e Ciências da Natureza e suas tecnologias (clique aqui para baixar o arquivo em PDF)

