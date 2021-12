Concurso vai premiar estudantes

Todo mundo tem uma história para contar, independente de idade ou de que cidade venha. As histórias fazem parte de construções feitas desde o nosso nascimento.

A história da cidade, da denominação do bairro, de um personagem importante para a comunidade ou da origem do nome da escola são algumas delas.

Pensando nisso, o grupo A TARDE, através do programa A TARDE Educação, realiza o Concurso Jovem Jornalista, regulamentado pela Caixa, que tem como proposta escutar histórias de vida de alunos das escolas do estado.

Para Flávia Barreto, uma das pedagogas do programa, o concurso cultural é uma possibilidade de incentivar alunos à serem protagonistas da própria história. Protagonismo

"O concurso é uma possibilidade de provar as potencialidades dos alunos. Independente da situação social que ele esteja inserido, é a possibilidade de ser intérprete e de dar voz à própria história", afirma.

Para a letrista e especialista em Estudos Culturais, Kátia Cilene Santana, a possibilidade de falar sobre "histórias de vida" tem como principal função despertar o protagonismo dos alunos participantes.

"O Jovem Jornalista possibilitará que aluno repense o seu meio. Construindo novos conceitos, de espaços, bairros, pessoas, que fazem parte do seu dia a dia, mas que não param para observar criticamente", afirma a também articuladora do programa A TARDE Educação no município de Catu.

Segundo ela, o aluno deixa de ser copista, de ser mero reprodutor para criar a própria história.

Inscrições

Podem participar do Jovem Jornalista alunos regularmente matriculados em instituições de ensino, pública ou privada, nas modalidades Ensino Fundamental I e II , Ensino Médio e Ensino de Jovens e Adultos - EJA.

Os alunos podem se inscrever nas categorias: tirinhas, reportagem, vídeorreportagem e artigo de opinião.

As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas pelo site jovemjornalista.atarde.com.br, até o dia 30 de novembro.

Programa

Iniciativa que traduz uma ação de responsabilidade social do grupo A TARDE, o programa A TARDE Educação propõe agregar valor a qualidade da educação baiana na rede de ensino.

O programa visa formar técnicos e educadores das secretarias conveniadas, por meio de uma equipe pedagógica, através de oficinas de formações presenciais e na modalidade EAD (ensino a distância), fazendo do jornal impresso um importante aliado no processo educativo.

