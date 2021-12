Concurso teve mais de 23 mil trabalhos inscritos

Em sua 11ª edição, os Prêmios Santander Universidades recebeu 23.893 projetos de universitários de graduação e pós-graduação, pesquisadores e acadêmicos este ano. Segundo a organização, um crescimento de 19% em relação ao ano passado.

Este ano, o concurso traz como novidades a categoria Biotecnologia, no Prêmio Santander Ciência e Inovação, que dará destaque a Agronegócios, e oferece R$ 100 mil ao pesquisador que se destacar.

Também traz o Prêmio Santander Empreendedorismo, que dedicará uma das cinco premiações ao melhor projeto de Soluções em Meios de Pagamento.

Bolsa

Os vencedores receberão ainda uma bolsa na Babson College (Boston, EUA) e mentoria da Endeavor para desenvolver seu negócio. Além disso, todos os inscritos poderão participar de um curso online de empreendedorismo no Babson College.

A iniciativa é composta por quatro premiações que estimulam o empreendedorismo, a pesquisa científica, a extensão universitária e a busca pela excelência das universidades. São o Prêmio Santander Empreendedorismo, Ciência e Inovação, Universidade Solidária e Prêmio Guia do Estudante - Destaques do Ano.

Para o diretor do Santander Universidades, Jamil Hannouche, projetos como este representam a oportunidade de o jovem realizar o sonho de ter o negócio próprio.

"Uma vez que, de acordo com a pesquisa da Endeavor junto aos universitários de 2014, 56% dos universitários pretendem empreender em três anos. Portanto, esta com certeza é uma iniciativa significativa para este público", afirma.

Ainda segundo Hannouche, os prêmios impulsionam a competitividade entre as universidades com intuito de valorizar o ensino superior em crescimento e a qualidade no segmento.

"Há 20 anos, o Santander definiu como compromisso social corporativo o apoio ao ensino superior, realizado por meio da Área Corporativa Santander Universidades", finaliza.

