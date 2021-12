Concurso para escritores escolares premia vencedores no TCA

Acontece nesta quinta-feira, 28, a cerimônia de premiação dos estudantes finalistas do V Concurso para Escritores Escolares de Poesia e Redação, que contempla as melhores produções escritas pelos participantes. O evento, organizado pela Diretoria do Livro e da Leitura (DLL), da Fundação Pedro Calmon (FPC/SecultBa), terá início às 16h, no Foyer do Teatro Castro Alves (TCA).

Nesta edição, o concurso teve mais de 1.200 inscritos em toda a Bahia, envolvendo 230 escolas. Os premiados irão receber, de acordo com a sua classificação, tablets, kits contendo livros, leitores de e-book, dentre outros prêmios.

Confira a relação dos selecionados para a premiação do V Concurso, em ordem alfabética:

Categoria Redação

Fundamental I: Alice Silva do Nascimento Brito, Lara Simplício Figueiredo Cerqueira e R. J. O.

Fundamental II: Adriele Oliveira Almeida, Kelly Sátiro dos Santos Lino e Sarah Santos de Souza.

Médio: Carolina Souza Cordeiro, Isabele Cristina Gonzaga Barbosa e Verena Prazeres de Oliveira.

Categoria Poesia

Fundamental I: Breno Silva dos Santos, Maria Clara dos Santos Barbosa e Sabrina da Silva Santos.

Fundamental II: Lara Ferreira Pinho, L.D.S. S e R.N.B.

Médio: Alan Santos da Silva, Breno Albergaria Argôlo e Bruna Costa Lombardi.

