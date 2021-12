Concurso de redação para estudantes da rede municipal presenteará os melhores colocados

Será realizado um concurso de redação para premiar os alunos da rede municipal do 8º e 9º ano do ensino fundamental. Para isso, os estudantes precisam se destacarem com texto que possui como tema "A Cidade Somos Nós". Um dos principais objetivos da competição é fomentar o debate e acesso aos mecanismos de transparência e controle da administração pública. Os interessados, poderão realizar as inscrições entre os dias 10 e 21 de setembro, e serão convocados do dia 16 a 19 de outubro.

As seleções ocorrerão em três etapas: a primeira no âmbito das escolas envolvidas, a segunda no âmbito das Gerências Regionais e a terceira no âmbito da diretoria pedagógica da Secretaria Municipal de Educação (Smed). Em todas as fases, serão formadas comissões julgadoras para avaliar e selecionar os textos. Nas escolas, a comissão julgadora será formada por três professores, um deles de Língua Portuguesa.

O resultado do concurso será divulgado em dezembro, em cerimônia com data a ser definida. O autor da redação classificada em 1º lugar será premiado com um computador portátil, e alunos com textos classificados entre o 2º e 5º lugar ganharão, cada um, um tablet.

adblock ativo