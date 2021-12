Combate ao racismo é tema de redação na 2ª prova do Enem

O tema da redação da segunda aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) é "Caminhos para combater o racismo no Brasil". Neste domingo, 4, 191 mil alunos fazem o exame - eles tiveram a prova adiada por conta da ocupação dos locais de prova em novembro. Na Bahia, a segunda aplicação do Enem foi realizada em 31 dos 417 municípios.

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), responsável pela prova, divulgou o tema da redação logo após o início da prova. Os alunos têm que produzir um texto dissertativo e argumentativo sobre o tema e oferecer uma solução para o problema proposto.

De acordo com o Inep, a proposta de redação traz quatro textos motivadores: um que trata da condição do homem negro; o segundo é um artigo de lei que tipifica o preconceito de raça ou de cor como crime; o terceiro é uma peça publicitária que distingue o racismo de injúria racial; e o quarto traz uma definição acerca do que são ações afirmativas.

Na primeira aplicação da prova, realizada nos dias 5 e 6 de novembro, o tema da redação foi "Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil".

Para não zerar a nota da redação, os alunos devem escrever um texto de no mínimo 7 linhas e, no máximo, 30. Além disso, os alunos também podem ter a nota zerada caso seja identificado o desrespeito aos direitos humanos.

Além da redação, a prova deste domingo contou com 45 questões de matemática e 45 de linguagens (português e inglês ou espanhol). O resultado do Enem será divulgado para todos os participantes no dia 19 de janeiro.

adblock ativo