Com mais de 5 mil vagas, Ifba abre inscrições para cursos técnicos

Começam nesta terça-feira 3, as inscrições para os cursos técnicos nas modalidades integrada e subsequente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (Ifba). O prazo se encerra no dia 16 de agosto e as provas acontecerão no dia 21 de outubro. Para concorrer às vagas, o candidato deve se inscrever na página do processo seletivo.

No total, 5.185 vagas são ofertadas, sendo 2.715 para integrado e 2.430 para subsequente. Para Salvador, são 835 vagas (535 - integrado e 300 - subsequente). As outras são para as unidades presentes nas cidades de Barreiras, Brumado, Camaçari, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Paulo Afonso, Porto Seguro, Santo Amaro, Seabra, Simões Filho, Valença e Vitória da Conquista.

Neste ano, a instituição adotou algumas novidades no certame. A prova de redação foi excluída, e também existe a possibilidade de inclusão da 2ª opção de curso, bem como o atendimento pelo nome social no dia da aplicação da prova.

Podem se inscrever estudantes que concluíram o ensino fundamental (para os cursos da forma integrada) e médio (para os cursos da forma subsequente).

O valor da taxa de inscrição é de R$ 35. Durante o mês de julho, os candidatos podem solicitar ainda a isenção parcial. Para isso, é necessário ter cursado os últimos cinco anos em escolas públicas (para os cursos do integrado) ou então todas as séries do ensino médio em escolas públicas (para os cursos do subsequente). Os contemplados pagarão o valor de R$ 3,50, referente a 10% da taxa de inscrição.

A instituição também disponibiliza as suas instalações físicas para os candidatos que não possuem acesso a internet realizarem a inscrições. Nesse caso, é necessário entrar em contato com os campi ou com a reitoria e verificar os horários disponíveis.

O Ifba também reserva 50% das vagas para alunos que estudaram em escola pública. Outras informações podem ser consultadas pelo e-mail selecao2019@ifba.edu.br, nos telefones (71) 2102-0474 / (71) 2102-0470 e na página do Processo Seletivo 2019.

adblock ativo