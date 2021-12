Colégios estaduais recebem reforço de português e matemática

Uma série de atividades diagnósticas em português e matemática estão sendo realizadas em colégios estaduais por meio do Sistema de Avaliação Baiano de Educação (Sabe), da Secretaria da Educação do Estado (SEC).

O objetivo do projeto é fazer levantamento de habilidades e conteúdos já consolidados e que estão em desenvolvimento pelos alunos para que as aprendizagens sejam fortalecidas.

Os dados obtidos pelo Sabe permitem que professores e gestores avaliem adotar outros métodos de ensino para garantir que os alunos tenham resultados cada vez melhores.

Hoje são avaliados os anos finais dos ciclos educacionais, como o 5º e 9º ano do Ensino Fundamental, além da 3ª série do Ensino Médio e 4ª série do EPI, mas a intenção do projeto é de abarcar cada vez mais anos/séries de ensino.

