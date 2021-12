Colégios estaduais disputam final de fanfarra em Salvador

A etapa final das disputas intercolegiais de bandas e fanfarras acontece neste sábado, 26, entre sete escolas estaduais de Salvador. O evento acontece no ginásio de esportes do Centro Estadual Edgar Santos, no Garcia.

O Colégio Estadual João Caribé, em São Tomé de Paripe, além de ser a campeã nacional, é uma das favoritas. Na disputa, também estão o Colégio Estadual Professor Carlos Alberto Cerqueira, em São Caetano; o Instituto Central de Educação Isaías Alves Geral (Iceia), no Barbalho; o Colégio Estadual Raul Sá, em Mussurunga I; e os colégios Visconde de Mauá e o Helena Matheus, ambos em São Cristóvão.

O evento terá uma cota de aproximadamente 1.000 pessoas, para quem estiver interessado em assistir. Para isso, a pessoa deverá se dirigir até a secretária do Colégio Edgar Santos para adquirir um convite.

"O evento é uma iniciativa das próprias escolas, pois nós não temos patrocínio e, diante do cenário de tanta violência que temos dentro das escolas, as atividades extraclasse estão servindo como uma função pedagoga, pois desvia a atenção deles para as atividades como música, teatro e dança", diz Hermival dos Santos, coordenador do Intercolegial 2016.

Participação especial

O colégio anfitrião Edgar Santos fará uma apresentação de abertura, juntamente com a banda Macial de Madre de Deus - Bamadre.

adblock ativo