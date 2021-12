Colégio estadual promove aulões para o Enem em Salvador

Alunos e professores do Colégio Estadual Presidente Costa e Silva, na Ribeira, realizam o projeto "Aulões para o Enem", em que serão ministradas aulas preparatórias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2014. A primeira aula terá sua primeira edição no próximo sábado, 18, das 13h às 17h, no auditório do próprio colégio e terá como público-alvo os alunos do Costa e Silva e dos demais colégios da Cidade Baixa.

O tema será "Aulão do Enem e Atualidades", com abordagens sobre homofobia, menoridade penal, tolerância, racismo, entre outros temas em voga.

Outro aulão acontece no dia 1º de novembro, também das 13h às 17h, e será aberto para a comunidade com 200 vagas disponíveis. A entrada é mediante doação de 1kg de alimento não perecível, como arroz, feijão, farinha, açúcar, entre outros.

As provas do Enem serão realizadas nos dias 8 e 9 de novembro.

