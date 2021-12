Colégio e creche da PM-BA abrem inscrições nesta segunda

Nesta segunda-feira, 5, a Polícia Militar da Bahia irá abrir as inscrições para seu processo seletivo relativo ao ano letivo de 2015 na Creche Nossa Senhora das Graças e nas unidades do Colégio da Polícia Militar (CPM) em todo estado.

As inscrições serão realizadas entre as 7h de segunda e as 18h da sexta, 9, exclusivamente pela internet, por meio do site da instituição. A seleção dos inscritos será por sorteio eletrônico, marcado para o dia 13 de janeiro, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), em Salvador.

A matrícula dos estudantes contemplados no sorteio será entre os dias 14 e 16 de janeiro, na unidade escolhida pelo candidato.

Entre as vagas oferecidas nas unidades de Salvador, 70% são destinadas a filhos de policiais militares (PM), servidores públicos civis da PM, professores e demais servidores públicos da rede, e 30% para filhos de outros cidadãos.

Para os colégios de Alagoinhas, Candeias, Feira de Santana, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista, 50% das vagas serão destinadas aos profissionais vinculados à PM. Os outros 50% serão para os filhos de outros cidadãos.

adblock ativo